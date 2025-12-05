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ЧМ-2026
Сегодня 06:57
 

Месси установил рекорды: такого не было за всю историю чемпионатов мира

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Месси установил рекорды: такого не было за всю историю чемпионатов мира Лионель Месси в матче ЧМ-2026 против Кабо-Верде. Фото: instagram.com/afaseleccion©

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отметился сразу двумя уникальными достижениями в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, сообщают Vesti.kz.

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отметился сразу двумя уникальными достижениями в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, сообщают Vesti.kz.

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Звездный форвард открыл счет в первом тайме и стал первым футболистом в истории, которому удалось забить не менее семи мячей сразу на двух разных чемпионатах мира.

Также 39-летний аргентинец стал первым игроком, которому удалось отличиться на всех стадиях чемпионата мира.

Для капитана аргентинцев этот гол стал 124-м в составе национальной команды. 


Впереди - дуэль с Салахом

Сборная Аргентины в драматичном матче обыграла Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Следующим соперником действующих чемпионов станет Египет, который в серии послематчевых пенальти оказался сильнее Австралии.

Таким образом, в борьбе за выход в четвертьфинал болельщиков ждёт противостояние двух звездных капитанов - Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.

Месси против Салаха: главная битва 1/8 финала ЧМ-2026

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