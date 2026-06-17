Месси обошёл Клозе и Роналду и установил ещё один рекорд на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать историю чемпионатов мира. Нападающий "альбиселесте" стал обладателем ещё одного уникального достижения на мундиалях, передают Vesti.kz.

Забивал 11 командам на ЧМ

Аргентинец вышел на первое место по количеству разных национальных команд, которым удавалось забивать на чемпионатах мира. За шесть мировых первенств Месси отличился уже в матчах против 11 различных сборных.

По этому показателю 38-летний нападающий превзошёл сразу нескольких легенд мирового футбола. Ранее рекорд принадлежал португальцу Криштиану Роналду, а также немцам Юргену Клинсманну и Мирославу Клозе, которые поражали ворота десяти разных соперников на чемпионатах мира.

Ещё один исторический рубеж

Кроме того, Месси недавно повторил ещё одно выдающееся достижение. Гол аргентинца позволил ему сравняться с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе по количеству мячей на чемпионатах мира.

Месси оформил хет-трик на ЧМ-2026 и повторил мировой рекорд

Теперь на счету капитана аргентинской команды 16 голов на мундиалях — это повторение абсолютного рекорда мировых первенств.

Напомним, в первом туре чемпионата мира-2026, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике, сборная Аргентина разгромила Алжир (3:0) - все три мяча записал на свой счёт 38-летний Месси.

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