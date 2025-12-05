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ЧМ-2026
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Видеообзор матча Аргентина - Алжир с хет-триком Месси на ЧМ-2026

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Видеообзор матча Аргентина - Алжир с хет-триком Месси на ЧМ-2026 ©instagram.com/afaseleccion/

Представляем вашему вниманию видеообзор матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Алжира, передают Vesti.kz.

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Представляем вашему вниманию видеообзор матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Алжира, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити (США) и завершилась со счётом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира. Все три гола в составе победителей забил Лионель Месси.

Для аргентинца это первый хет-трик на чемпионатах мира.

При этом Месси мог завершить матч с покером. Аргентинец отличился на пятой минуте игры, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. А сборная Алжира 23 июня сыграет с Иорданией.

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