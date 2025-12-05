Лионель Месси принял решение по своему будущему

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о своём будущем, передают Vesti.kz.

Сегодня, 24 июня, форварду "Интер Майами" исполнилось 39 лет, а на чемпионате мира-2026 Месси побил бомбардирский рекорд.

- Вы собираетесь продолжать играть ещё несколько лет?

"Да, да... Я продолжу играть некоторое время, пока смогу приносить пользу, чувствовать себя физически хорошо и помогать своим товарищам по команде... Я буду продолжать играть", - приводит его слова инсайдер Фабрицио Романо.

- Собираетесь ли вы играть на чемпионате мира в 2030 году?

"Я пока не знаю", - добавил звездный форвард.

Напомним, что Аргентина с 6 очками лидирует в группе J, обеспечив себе выход в плей-офф после побед над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0).

Месси с 5 голами также лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике.

28 июня сыграют Алжир - Австрия, Иордания - Аргентина.

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