Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги победы над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что команда преодолела важное препятствие, а игроки обязаны сделать все возможное, чтобы пройти как можно дальше.

"Хорошо, это был сложный матч. Сегодня мы не реализовали пенальти и упустили несколько моментов. С Килианом [Мбаппе] проблем нет, он никогда не сомневается в себе, даже несмотря на то, что у него был шанс до того, как он забил. Мы именно там, где хотели быть. Мы хорошо восстановимся и посмотрим, кто будет нашим соперником. Я представляю, сколько волнения и страсти царит во Франции. Здесь же мы находимся в своем собственном мире, и я в этом еще больше уверен. Именно для этого мы здесь, и игроки обязаны сделать все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели важное препятствие", - цитирует Дешама сайт ФИФА.

Напомним, что команда Дешама первой пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Марокко со счетом 2:0. Следующий соперник сборной Франции определится в матче между Испанией и Бельгией.

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