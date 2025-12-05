Сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В матче 1/4-й подопечные Лионеля Скалони выбили Швейцарию.

Встреча прошла в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу латиноамериканской команды.

Два тайма матча победителя не выявили и завершились вничью 1:1.

Аргентинцы открыли счет уже на 10-й минуте. После подачи Лионеля Месси с углового Алексис Макалистер точным ударом головой отправил мяч в правый угол ворот.

Латиноамериканцы долго удерживали минимальное преимущество, однако на 67-й минуте швейцарцы восстановили равновесие. Рикардо Родригес ассистировал Дану Дойе, который низом поразил цель и сделал счет 1:1.

Вскоре положение сборной Швейцарии осложнилось: на 72-й минуте Брейел Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и оставил свою команду в меньшинстве.

Победитель определился лишь во втором экстра-тайме. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес вывел Аргентину вперед. А на 121-й Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.

За выход в финал Аргентина сыграет с Англией, которая ранее в четвертьфинале выбила Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема. По казахстанскому времени матч 1/2-й состоится 16 июля в 00:00. Другую полуфинальную пару составили команды Франции и Испании.

Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом. В финале мундиаля-2022 она победила Францию.

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