Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв Норвегию в драматичном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 1/4-й финала прошла в Майами (США) и завершилась победой команды Томаса Тухеля со счетом 2:1 после дополнительного времени.

Норвежцы открыли счет на 36-й минуте - отличился Андреас Шельдеруп. Однако англичане успели восстановить равновесие еще до перерыва: Джуд Беллингем точно пробил в добавленное к первому тайму время.

Ключевой эпизод произошел во второй половине встречи. На 55-й минуте Торбьёрн Хеггем отправил мяч в ворота Англии и, казалось, вывел Норвегию вперед. Но французский арбитр Клеман Тюрпен после вмешательства VAR отменил гол, усмотрев нарушение со стороны Эрлинга Холанда в развитии атаки. Этот эпизод лишил скандинавов мяча, который мог оказаться победным.

В итоге основное время завершилось со счетом 1:1, и команды перешли к двум экстра-таймам. На 93-й минуте Беллингем оформил дубль и принес Англии победу. Для полузащитника мадридского "Реала" этот дубль стал уже вторым в нынешнем плей-офф: ранее он дважды отличился в матче 1/8 финала против Мексики.

На 99-й минуте англичане могли увеличить преимущество с пенальти, но после просмотра видеоповтора Тюрпен отменил назначенный 11-метровый удар.

Холанд был заменен на 106-й минуте по ходу второго эстра-тайма. Беллингем тоже был отправлен на скамейку спустя пять минут.

В полуфинале мирового первенства сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина - Швейцария.

Напомним, что первую пару полуфинала ЧМ-2026 составили сборные Франции и Испании.

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