Месси установил новый рекорд на ЧМ-2026

Лионель Месси помог сборной Аргентины обыграть Швейцарию в 1/4 финала чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Аргентина победила Швейцарию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2026

Встреча в Канзас-Сити завершилась со счётом 3:1. Месси отдал ассист на Алексиса Макаллистера, отличившегося на 10-й минуте. Также у южноамериканцев в дополнительное время забили Хулиан Альварес (112-я) и Лаутаро Мартинес (120+1-я). У швейцарцев один мяч отыграл Дан Ндой (67-я). При этом команда Мурата Якина доигрывала матч вдесятером после удаления Бреля Эмболо на 72-й минуте.

Месси - первый игрок в истории, записавший на свой счёт 10 результативных передач за карьеру на чемпионате мира.

У Диего Марадоны (Аргентина) - 8 ассистов, Пьера Литтбарски (Германия) и Гжегожа Лято (Польша) - по 7.

В 1/2 финала ЧМ-2026 сыграют:

* Франция - Испания (15 июля, 00:00 по казахстанскому времени)

* Англия - Аргентина (16 июля, 00:00)

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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