Харри Кейн и Джуд Беллингем сотворили историю на ЧМ-2026

Англия одержала волевую победу над Норвегией в 1/4 финала чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча в Майами-Гарденс завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. Первыми отличились норвежцы усилиями Андреаса Шельдерупа на 36-й минуте. На это британцы ответили дублем Джуда Беллингема на 45+2-й и 93-й минутах. Причём второй гол Беллингем забил в дополнительное время.

Лучшие моменты матча: Англия выбила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

По данным Stata Football, Харри Кейн и Джуд Беллингем - первые два английских игрока в истории, забившие пять голов на одном чемпионате мира.

Напомним, что за выход в финал турнира Англия поспорит с победителем пары Аргентина - Швейцария.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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