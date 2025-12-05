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ЧМ-2026
Сегодня 05:38
 

Лучшие моменты матча: Англия выбила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

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Лучшие моменты матча: Англия выбила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026 Джуд Беллингем и сборная Англии на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Англии в дополнительное время одержала волевую победу над Норвегией и вышла в полуфинал.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Англии в дополнительное время одержала волевую победу над Норвегией и вышла в полуфинал.

Как сообщают Vesti.kz, основное время завершилось со счетом 1:1. Норвежцы по ходу второго тайма забили второй мяч, однако гол был отменен из-за нарушения со стороны Эрлинга Холанда.

Победу команде Томаса Тухеля в первом экстра-тайме принес Джуд Беллингем, оформивший дубль. Итоговый счет - 2:1. Подробнее можно прочитать тут.

Видеообзор матча Норвегия - Англия 1:2

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