Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Англии в дополнительное время одержала волевую победу над Норвегией и вышла в полуфинал.

Как сообщают Vesti.kz, основное время завершилось со счетом 1:1. Норвежцы по ходу второго тайма забили второй мяч, однако гол был отменен из-за нарушения со стороны Эрлинга Холанда.

Победу команде Томаса Тухеля в первом экстра-тайме принес Джуд Беллингем, оформивший дубль. Итоговый счет - 2:1. Подробнее можно прочитать тут.

Видеообзор матча Норвегия - Англия 1:2



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