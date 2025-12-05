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ЧМ-2026
Сегодня 04:16
 

Гол Норвегии в ворота Англии на ЧМ-2026 отменили из-за Холанда

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Гол Норвегии в ворота Англии на ЧМ-2026 отменили из-за Холанда Фото: depositphotos/thenews2.com©

Сборные Норвегии и Англии не смогли выявить победителя в основное время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборные Норвегии и Англии не смогли выявить победителя в основное время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После 90 минут игры счет остается ничейным - 1:1, поэтому команды продолжат борьбу в двух экстра-таймах. На 36-й минуте Норвегию вывел вперед Андреас Шельдеруп, но перед самым перерывом сравнял Джуд Беллингем. 

Во втором тайме норвежцы были близки к тому, чтобы выйти вперед: Торбьёрн Хеггем поразил ворота англичан, однако гол не был засчитан.

Французский арбитр Клеман Тюрпен отменил взятие ворот после того, как зафиксировал нарушение правил со стороны Эрлинга Холанда в эпизоде, который предшествовал голевой атаке. Действия звездного форварда лишили сборную Норвегии второго забитого мяча.

Напомним, что победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет с лучшим противостояния Аргентина - Швейцария. Первую по пару 1/2-й составили сборные Франции и Испании.

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