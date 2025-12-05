Сборные Норвегии и Англии не смогли выявить победителя в основное время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После 90 минут игры счет остается ничейным - 1:1, поэтому команды продолжат борьбу в двух экстра-таймах. На 36-й минуте Норвегию вывел вперед Андреас Шельдеруп, но перед самым перерывом сравнял Джуд Беллингем.

Во втором тайме норвежцы были близки к тому, чтобы выйти вперед: Торбьёрн Хеггем поразил ворота англичан, однако гол не был засчитан.

Французский арбитр Клеман Тюрпен отменил взятие ворот после того, как зафиксировал нарушение правил со стороны Эрлинга Холанда в эпизоде, который предшествовал голевой атаке. Действия звездного форварда лишили сборную Норвегии второго забитого мяча.

Напомним, что победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет с лучшим противостояния Аргентина - Швейцария. Первую по пару 1/2-й составили сборные Франции и Испании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!