Крах ЦСКА Зайнутдинова в Лиге Европы и новый формат Суперкубка Казахстана. Главное к утру

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Московский ЦСКА, за который играет казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, бесславно завершил евросезон, не одержав ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы. ПФЛК задумала разыграть Суперкубок Казахстана между клубами из первой четверки. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 11 декабря.