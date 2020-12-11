Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Cтали известны все участники 1/16 финала по итогам группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В плей-офф сыграют две лучшие команды от каждой из 12 групп Лиги Европы и восемь команд, ставших третьими в своих квартетах на групповой стадии Лиги чемпионов.
Из группы А
в 1/16 финала вышли "Рома" (Италия) и "Янг Бойз" (Швейцария).
Из группы В
- "Арсенал" (Англия) и "Мольде" (Норвегия).
Из группы С
- "Байер" (Германия) и "Славия" (Чехия).
Из группы D
- "Рейнджерс" (Шотландия) и "Бенфика" (Португалия).
Из группы Е
- ПСВ (Нидерланды) и "Гранада" (Испания).
Из группы F
- "Наполи" (Италия) и "Реал Сосьедад" (Испания).
Из группы G
- "Лестер" (Англия) и "Брага" (Португалия).
Из группы Н
- "Милан" (Италия) и "Лилль" (Франция).
Из группы I
- "Вильярреал" (Испания) и "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).
Из группы J
- "Тоттенхэм" (Англия) и "Антверпен" (Бельгия).
Из группы K
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Вольфсберг" (Австрия).
Из группы L
- "Хоффенхайм" (Германия) и "Црвена Звезда" (Сербия).
Из Лиги чемпионов в Лигу Европы попали "Зальцбург" (Австрия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Краснодар" (Россия), "Аякс" (Нидерланды), "Брюгге" (Бельгия), "Динамо" (Киев, Украина) и "Шахтер" (Украина).
Жеребьевка 1/16 финала пройдет 14 декабря.
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