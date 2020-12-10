"Вывести наш ММА на новый уровень". В команде из Казахстана рассказали о контракте с Исмагуловым

Основатель профессиональной ММА-команды DAR Алидар Утемуратов объяснил, почему его организация подписала контракт с российским бойцом Дамиром Исмагуловым. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о ближайших планах и целях своей компании.

"Смешанные единоборства (MMA) за последние 25 лет превратились из некой формы организованных боев между представителями разных школ и боевых искусств в самый быстрорастущий вид спорта на земле. У казахстанской отрасли MMA есть два пути для развития: стать поставщиком новых атлетов для снабжения зарубежных профессиональных команд или же начать самим развивать данное направление. Мы хотим, чтобы казахстанский ММА вышел на качественно новый уровень.

Первым профессиональным атлетом в составе команды стал Дамир Исмагулов - боец смешанного стиля, представитель легкой весовой категории. Мы встретились с ним и поняли, что он поддерживает нашу философию. Он является примером для молодых спортсменов. В будущем мы готовы сотрудничать со всеми, кто поддерживает наши идеи. Мы понимаем, что рост уровня ММА возможен лишь при обмене опытом. Сейчас у нас контракты с пятью профессиональными бойцами.

Сам Дамир уже в начале следующего года приедет в Алматы, где проведет реабилитационный лагерь. Я думаю, мы проведем его встречу со СМИ и болельщиками", - отметил Утемуратов.

Напомним, что организация была основана в 2014 году и включает в себя создание массовых спортивных секций для детей из социально-уязвимых слоев населения и профессиональной команды на базе проекта.

В UFC Исмагулов дебютировал в декабре 2018 года и успел провести за это время три боя, в которых решением выиграл у бразильца Тиаго Мойзеса, испанца Йоэля Альвареса и австралийца Алекса Горджеса. В ММА на его счету 19 боев, в которых он потерпел одно поражение.