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Ляжет в седьмом раунде. Расклад сил перед титульным поединком Головкин - Шеремета

Поляк будет надеяться на генерацию мощи.

Ляжет в седьмом раунде. Расклад сил перед титульным поединком Головкин - Шеремета
Фото: The Sun
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Меньше десяти дней осталось до возвращения основного героя казахстанского профи-бокса Геннадия Головкина на ринг. 18 декабря он проведет защиту своих титулов IBF и IBO в среднем весе против поляка Камила Шереметы.

Сможет ли соперник доставить GGG неприятности и как пройдет поединок - в материале корреспондента Vesti.kz.

Мало кто ставит на Шеремету. Однако это не значит, что поляк относится к бойцам низшего сорта. Он обладает ударом, но не смертельным - процент нокаутов у него довольно низок.

А вот силы для того, чтобы сбить ритм сопернику, а затем провести атаку самому, хватит.

Камил проявил себя довольно техничным боксером с интересными сериями в арсенале. Он также относится к тем бойцам, которые генерируют свою мощь на протяжении раундов, выплескивая затем во время стремительных попыток нанести ущерб.

Надеяться на лаки-панч ему не стоит. Подобная стратегия приведет его к тяжелому нокауту. Поэтому ему нужен инфайт. Но вот тут у "Хьюстона" проблемы: мало того, что GGG не был за всю карьеру минимально потрясен, так еще и сам Камил не обладает фантастической работой ног, которая бы ему пригодилась.



Местами на ринге он провисает и замедляется, однако выносливый. Поэтому ему следует постоянно "душить" темпом, пытаясь удлинить свое пребывание на ринге.

Это увеличит его шансы на победу. Правда, ненамного.  И да, не стоит забывать Шеремете про свою вариативность.

А вот Головкин к бою подходит довольно комфортно, без судорожных поисков работающей стратегии. Камил никогда не встречался с подобным соперником.

Есть вероятность, что он перегорит еще задолго до выхода на ринг, либо после нескольких ярких атак GGG поймает дизмораль и будет вареным, что приведет его к неминуемому проигрышу. 



Так что правы те, кто считает, что бой продлится столько, сколько захочет Геннадий. Вряд ли казахстанец планирует рубиться все 12 раундов - хватит и Сергея Деревянченко. Так что лучше показать себя с лучшей стороны, то есть красиво завершить досрочно.

Но и не в первом раунде, ведь после годичного простоя важно ощутить ринг, подышать в полную меру и материализовать все, что наработал во время тренировочного лагеря.

Важно не заиграться, не оставить контроль где-то там, на фоне, сосредоточившись исключительно на поддразнивании Шереметы. Если он найдет свою дистанцию, то могут быть трудности. 

В ближнем бою ему делать нечего. По сравнению с Головкиным, его контратака и защитные навыки не впечатляют. А если вспомнить, что и работа ног не на высоте, тогда и вовсе тревожно за поляка.  



Говорить о рецептах победы - пустая трата времени. Пусть удивляет в ринге, разрушает непобедимость GGG. Это сложнее, чем прогнозировать и говорить о том, что у казахстанца есть слабые места. 

Но не хотелось бы, чтобы он пропустил чувствительный удар еще в самом начале титульного поединка, после которого рефери бы пришлось остановить происходящее.

Так что ставим на то, что все закончится в седьмой трехминутке.

Напомним, вечер бокса состоится 18 декабря Холливуде (штат Флорида, США). В его главном событии GGG и Шеремета сразятся за титулы IBF и IBO. По времени Нур-Султана поединки андеркарта начнутся утром в 04:00 субботы 19 декабря, а бой Головкин - Шеремета планируется на 07:00.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Шеремета Камил Головкин-Шеремета Головкин Геннадий Профессиональный бокс США

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