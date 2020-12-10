На рекорд в 35. В "Барысе" феерит игрок, которого уже "списали" в КХЛ

Шведский форвард "Барыса" Линус Виделль вышел в лидеры командного зачета бомбардиров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а еще пару лет назад в нем не были заинтересованы клубы Лиги. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



35-летний шведский форвард приехал в Казахстан по ходу прошлого регулярного чемпионата, когда столичный клуб забуксовал, и успел набрать 34 (11+23) очка, неплохо отыграв и в плей-офф. С 19 (7+12) баллами вышел на первое место в команде 192-сантиметровый форвард в новом турнире. Два его гола стали победными, а еще три забиты в большинстве.







Лучшим сезоном в турнире для Виделля стала "командировка" в рижское "Динамо", когда шведский нападающий набрал 48 (24+24) очков. Показатели в "Барысе" у него пониже, но габаритный форвард показал, что меньше 30 очков набирать не планирует. После отличного сезона в Латвии ветеран рассчитывал получить контракт от топовой команды турнира, но никого не заинтересовал.



В Казахстане ситуация иная. На Виделля делают ставку, ведь он даже начинал турнир, как ведущий центрфорвард, но затем отошел на фланг. Тут ему комфортнее, ведь в последних играх набрал девять (4+5) очков. Сможет ли он замахнуться на сильнейший результат в КХЛ? Сейчас он идет на 36-40 очков, но пара сверхрезультативных матчей - и рекорд покорится.







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Добавим, что матч "Барыса" с "Торпедо" состоится на столичном льду 11 декабря. Казахстанцы с 33 очками идут девятыми в Восточной конференции, а "Торпедо" - седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась "Сибирь", набравшая 34 очка. Все три клуба претендуют на место в Кубке Гагарина.