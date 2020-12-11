ЦСКА с Зайнутдиновым в составе проиграл в Загребе и занял последнее место в группе Лиги Европы

Московский ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, уступил загребскому "Динамо"
в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Загребе на стадионе "Максимир" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Йошко Гвардиол (28-я минута), Мислав Оршич (41-я) и Лирим Кастрати (75-я). У проигравших один мяч отыграл Кристиян Бистрович (77-я).
Благодаря этому успеху динамовцы набрали 14 очков и сохранили лидерство в квартете К, "армейцы" с тремя баллами завершили евросезон на последнем месте. На второй и третьей позициях расположились австрийский "Вольфсберг" и нидерландский "Фейеноорд", набравшие по десять и пять очков соответственно.
Зайнутдинов вышел в старте и отыграл полный матч. За московский клуб 22-летний казахстанец выступает с августа, до этого защищал цвета "Ростова", другого представителя российской премьер-лиги.
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