"В 18 лет словила "звездняк". Казахстанская волейболистка - о переезде в Италию, популярности Алтынбековой и предложении "Алтая"

Алибек Кабенов

Жанна Сыроешкина - одна из самых талантливых волейболисток страны новой волны. В 21 год она игрок сборной Казахстана, которая мечтает выступать в Европе. В интервью корреспонденту Vesti.kz представительница ВК "Алматы", рассказала, о сорванном переходе итальянский клуб, признаках звездной болезни, популярности волейболисток и отсутствии интереса к социальным сетям.



- Жанна, я слышал, что летом вы могли перейти в зарубежный клуб, в частности, в турецкий?



- Давайте объясню по порядку. Во время карантина я подписала контракт с "Жетысу", но затем со мной связался агент и предложил поиграть в Италии. Я рассмотрела предложение, мне все понравилось, я ушла из "Жетысу", разорвала с ними контракт, вернув полученную зарплату за два месяца. Подписала соглашение с итальянским клубом, но оказалось, что мы опоздали, там уже наступал старт чемпионата. Дальше агент предложил мне поехать в Турцию, он родом оттуда, сказал, что есть вариант потренироваться с одной командой из Анкары. Я согласилась, начала тренировки, но сказала агенту, чтобы он мне нашел команду зарубежом в течение месяца, я хотела попробовать свои силы именно вне Казахстана. Месяц прошел - тишина, я поняла, что агент не справляется, может из-за пандемии. В итоге я решила вернуться в Казахстан, связалась с моим родным клубом "Алматы" и теперь проведу здесь еще один сезон. Посмотрим, как будет в следующем году, но я по-прежнему ставлю перед собой цель - играть зарубежом.- Команда была рада, что я вернулась, для них это даже был сюрприз. Я прилетела из Турции, пришла в зал с подарками, сладости там всякие, ну в общем все позитивно восприняли. Я сама также рада, что вернулась именно в "Алматы".- Мы поборемся за высокие места, но для нас принципиально обыграть "Куаныш", а общая цель - попасть в тройку.- Да, в прошлом сезоне у меня было готовое предложение от "Алтая" но я не стала его рассматривать. Я решила остаться, не хотела переезжать в другой город, хотя в финансовом плане условия "Алтая" были лучше, чем в "Алматы".- До волейбола я занималась различными видами спорта - акробатика, легкая атлетика, танцы. В школе, где я училась был профильный волейбольный тренер - Кузнецов Борис Алексеевич. Изначально я не ставила себе целей в волейболе, но так получилось, что другой тренер - Ирина Кабулбекова присмотрела нашу команду из Экибастуза, потому что мы всегда были в призерах. Она предложила нам мини-контракты и переезд в Алматы, где она открыла академию волейбола. Так все и пошло, а потом меня пригласил ВК "Алматы".- Я сама была удивлена таким стремительном ростом. Потом я попала в сборную Казахстана и мы поехали на чемпионат мира в Японию - это конечно удивительные эмоции.- Да, это было. В 18 лет был "звездняк", когда впервые попала в сборную. Меня предупреждали, но все равно этого не удалось избежать. Как это проявлялось? Ходила, вальяжничала можно сказать, даже с тренером. Но это стало уроком, я все пересмотрела, когда меня дважды не взяли в сборную, такие воспитательные меры помогли мне.- Да, до этого она была в "Иртыш-Казхром", но там играла редко, не знаю по каким причинам, но мне это не понравилось и я сказала, либо заканчивай, либо переходи в "Алматы", поскольку здесь ее знали, просматривали игры, наши тренеры хотели, чтобы она была рядом со мной. В итоге она перешла в "Алматы", пока играет во второй команде, но она основной игрок.Хочу ли сыграть вместе с ней? Да, конечно. Я уже однажды тренировалась с ее командой, когда только вернулась в "Алматы". Она высокая, с хорошей техникой паса, будет круто, если она выйдет на новый уровень, я думаю сейчас ей просто недостает опыта, но в дальнейшем она пойдет по моим стопам.- Сложный вопрос. В команде я всегда стараюсь общаться со всеми, в обычной жизни мы как правило не пересекаемся с Татьяной, Сабиной и Кристиной. Но я отмечу, что у каждой из них были определенные успехи в волейболе, они были лидерами своих команд. Например, Сабина выстрелила в сборной Казахстана, потом уехала в Дубай, в этом смысле она умничка, что решилась на этот шаг и по-прежнему хочет играть зарубежом. С Демьяновой я хорошо общаюсь, сейчас она вроде бы в Костанае играет. Карапетян - еще не так давно была игроком сборной, она очень эмоциональный человек, может завести команду.- Мне кажется она возобновит карьеру, просто ей необходимо восстановиться. Думаю, она еще сыграет за наш клуб.- Да, я не люблю фотографироваться, если надо - я сделаю, но я не помешана на фотографиях. У меня есть аккаунт в Instagram, но если его завтра не будет, то на мою жизнь это никак не повлияет.