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Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира

Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира
©instagram.com/altynbekova_20

Турецкий сайт Milliyet со ссылкой на другие источники представил топ-20 самых богатых волейболисток мира. В этом рейтинге нашлось место и популярной казахстанке Сабине Алтынбековой. Она расположилась на 11-м месте, передают Vesti.kz.

Отмечается, что были учтены суммы, полученные от клубов, спонсорских доходов и инвестиций в недвижимость.

Топ-20 выглядит так:

20. Клара Перич/1,8 миллиона долларов

19. Изабель Хок/2,1 миллиона долларов

18. Келси Робинсон/2,9 миллиона долларов

17. Саори Кимура/3,2 миллиона долларов

16. Тияна Бошкович/3,4 миллиона долларов

15. Джордан Куинн Ларсон/3,7 миллиона долларов

14. Зехра Гюнеш/4 миллиона долларов

13. Эбрар Каракурт/4,2 миллиона долларов

12. Наталия Гончарова/4,4 миллиона долларов

11. Сабина Алтынбекова/4,7 миллиона долларов

10. Саманта Брисио Рамос/4,7 миллиона долларов

9. Бренда Кастильо/6 миллионов долларов

8. Фабиана Клаудино/6,9 миллиона долларов

7. Ким Ен Кен/7 миллионов долларов

6. Юлия Герасимова/7 миллионов долларов

5. Паола Эгону/7,3 миллиона долларов

4. Таиса Дахер Паллези/7,7 миллиона долларов

3. Габриэла Гимараес/8,8 миллиона долларов

2. Жаклин Карвальо/9,1 миллиона долларов

1. Шела Кастро/12 миллионов долларов

Напомним, что Алтынбекова выступает за "Аль-Васл" из ОАЭ, этот клуб стал победителем национального чемпионата.

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Метки:
Алтынбекова Сабина Волейбол

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