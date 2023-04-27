Известный певец попросил Алтынбекову занять ему крупную сумму денег

Казахстанский певец Талгат Кенжебулатов, известный как Kental, отреагировал на пост волейболистки Сабины Алтынбековой, сообщают Vesti.kz.
Ранее спортсменка прокомментировала информацию о своих высоких доходах. Kental в шутку попросил у нее взаймы.
"Займи 20 тысяч долларов до понедельника", - написал певец.
Напомним, в марте клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, за который выступает Алтынбекова, выиграл национальный чемпионат. Теперь волейболистка на полгода вернулась в Казахстан.
Загрузка матч-центра...
Реклама