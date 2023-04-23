Сабина Алтынбекова вернулась в Казахстан после чемпионства в арабской лиге

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала о своих дальнейших планах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, она сообщила, что ближайшие полгода проведет на родине.

"Для тех, кто пропустил пост, мы стали чемпионами арабской лиги. И полгода я буду находиться в Казахстане", - написала Алтынбекова.

Напомним, что клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, за который выступает Алтынбекова, выиграл национальный чемпионат в марте.

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