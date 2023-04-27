"Кто-то считает мои деньги". Алтынбекова сделала заявление о своих доходах

Сабина Алтынбекова заявила, что ей льстит, когда СМИ пишут о ее высоких доходах, сообщают Vesti.kz.

Популярная казахстанская волейболистка написала пост в своем аккаунте в Instagram, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, где высказалась о своей работе.

Напомним, ранее она попала в список самых богатых волейболисток мира.

"Мне так льстит, когда про мой доход СМИ пишут посты. Проснулась и увидела себя в списке топ-20 самых богатых волейболистов мира. Не перестаю удивляться, как другие любят строить свои предположения о моей жизни и уделяют этому слишком много внимания.

А по факту я просто занимаюсь любимым делом и это приносит мне доход. Пока я работаю, кто-то считает мои деньги и пишет про это в соцсетях. А вы верите СМИ? Как относитесь к тому, что они говорят про спортсменов, блогеров?" - написала спортсменка.

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