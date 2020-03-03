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"Я не Дейенерис, я - семейный психолог". Волейболистка Сыздыкова - о горячих фото, мечтах о ЧМ и зарплате

Интервью с одной из самых красивых спортсменок Казахстана.

"Я не Дейенерис, я - семейный психолог". Волейболистка Сыздыкова - о горячих фото, мечтах о ЧМ и зарплате
Фото: instagram.com/syzdykova_13
Новости спорта Другие Волейбол
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Казахстанская волейболистка Динара Сыздыкова стала известна после турнира во Вьетнаме, где покорила всех природной красотой и своевременно подобранным образом. Но в ее истории есть не только популярность в медиа, но и амбиции по карьере, книги и желание однажды стать семейным психологом. В большом интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала, как ушла из дома в 14 лет, почему она материт себя во время игры и чем тренер-мужчина лучше тренера-женщины. 

- Динара, у нас на Vesti.kz выходил материал про тебя после того, как ты опубликовала фотографию, глядя на которую хочется сначала закурить, а потом написать тебе в Direct. Первое - сколько парней все-таки ринулось к тебе в личные сообщения? И второе - там был заголовок "Сравниваемая с Дейенерис из "Игры престолов" казахстанская волейболистка показала горячие фото". Тебе этот заголовок не понравился. Скажи, какой сделала бы ты?

- Сначала про заголовок. Я не говорила, что не понравился, просто тема заезженная, человек поменял цвет волос, год прошел, а его еще представляют как Дейенерис. Это ваш минус, что вы не смогли преобразить.

- Отрицаешь - предлагай.

- Давай, я подумаю, а потом вернемся к этому вопросу.

- Договорились.

- Про парней. Я не считала точно, около 30-40 человек. Ответила ли? Тем, кто оригинально написал, да.

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1/2?

Публикация от DINA (@syzdykova_13)

- По поводу той фотографии. У нас под постом и у тебя в профиле были комментарии, которыми пытались застыдить тебя, такой порицательный хейт. Как на это реагируешь?

- Мне было смешно. И мне несколько жаль таких людей, у них нет времени на свою жизнь, зато есть на мою. Я сомневаюсь, что они чего-то добиваются в жизни, зато у них есть время обсудить мою грудь, мою нацию и засрать меня.

- Как твои родные реагируют на подобное?

- Спокойно. У меня интернациональная семья, и у нас все очень свободно.

- Та фотография и, как я понял, фотосессия в целом, ее делал парень или девушка?

- Девушка. Фотосессия была с сестрой, было индивидуальное время и решили вот так "сыграть".

- Для тебя было важно, что фотограф девушка?

- Нет. Знаешь, когда у меня пропала стеснительность? В 14 лет у меня был срочный прием у врача, планировалась операция, и мне было необходимо показывать грудь, все врачи были мужчины, сначала я стеснялась, а потом мне стало пофиг.

- Твои родители занимались спортом?

- Да, папа греко-римской борьбой, а мама лыжами.

- Ты не любишь банальность, но сейчас все об этом спрашивают, как ты прожила карантин?

- Я впервые за долгое время была дома такое продолжительное время, и при этом вся семья была в сборе. Это чудесное время, например, я проводила тренировки для мамы и сестры.

- То есть благодаря тебе никто из родных не набрал в весе?

- Изначально они меня ненавидели. (смеется) Но вообще было весело, интересно - отличное время.

-  В нынешнем сезоне ты будешь играть за первую команду "Алтая"?

- В прошлом сезоне я была капитаном команды "Алтай-2", в этом - да, перешла в первую команду "Алтая", но пока я лишь пробираюсь в основу. Постепенно идем вперед.

- Насколько доверяют нашим молодым  игрокам в командах уровня "Алтая"?

- Возможность дают всем. В первую очередь мы должны быть достойной заменой. Когда есть возможность поиграть, нам ее предоставляют, если ты себя проявляешь, то идешь дальше, все зависит от тебя. 

- "Алтай" - одна из самых благополучных команд в женском волейболе. Я примерно представляю, сколько зарабатывают лидеры команды, но, может, ты расскажешь, сколько платят таким молодым игрокам, как ты?

- Примерно хорошо получаем. Но точной информации не будет, можешь даже не пытать.

- После матчей что ты обычно делаешь? Ты закрываешься или, наоборот, тебе нужна компания?

- Все зависит от того, сколько эмоций я потратила за игру. Если много, то просто покушаю и ложусь спать. После турнира я могу спать весь день, у меня нет никаких эмоций, моральное истощение наступает, это даже не зависит от победы или поражения. Раньше я переживала после поражений, но сейчас такого нет, я просто анализирую такие игры, но потом иду дальше.

- Матч сравним по эмоциям с другими событиями, которые происходят в жизни?

- Это не сравнить ни с чем, потому что эмоции живые. Допустим, я увижу что-то красивое, я получаю эмоции, но я их не отдаю. А в волейболе это процесс в обе стороны, отдаешь-получаешь, из-за этого после матча ты немного "кашка".

- Ты материшься в период игры?

- Бывает. Злюсь на себя. Если я косякну, а девочки там убиваются, говорю себе: "Б***ь, вот я тупая".

- Последнее, за что критиковал тебя тренер?

- Критиковал? Бывают скорее замечания, обсуждают какие-то моменты, они хотят сделать тебя лучше. Но я не воспринимаю это как критику.

- Тренерам с тобой легко или сложно?

- Легко. Потому что они такие же люди, у них есть чувства, они переживают, у них тоже бывают проблемы в жизни.

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половина моя ????????

Публикация от DINA (@syzdykova_13)

- Для тебя есть разница между тренером-мужчиной и тренером-женщиной?

- Я практически не работала с тренером-женщиной, это был маленький период. Но я думаю, разница есть, мужчины принимают решения быстрее и увереннее, у них нет лишних эмоций. Конечно, это еще нужно быть таким тренером и мужчиной, за которым пойдут. У нас? Да, именно такой тренер и вообще коллектив офигенный. Здесь много нюансов, доверие, отношения, психология, тактика, уровень знаний тренера - все это помогает испечь такой хороший "колобок".

- Три совета, почему родителям стоит отдать ребенка в секцию волейбола?

- Волейбол - командный вид спорта, он закалит характер. Волейбол - это путешествия, большие возможности. Волейбол - это хорошее, подтянутое тело. Но я бы еще сказала родителям - всегда поддерживайте своих детей. У меня было именно так, родители поддерживали во всех моих увлечениях, особенно папа. Мама часто переживала, но она тоже поддерживала.

- Есть немало волейболисток в Казахстане, которые встречаются или уже замужем за волейболистами. Это связь в том, что люди хорошо понимают друг друга?

- Это связано с окружением. По себе могу сказать, что у меня мало друзей вне спорта. Для девушек-волейболисток еще важно найти себе высокого человека. Ну и, конечно, общие интересы, мы действительно понимаем друг друга. И еще, если девушка спортсменка, то она как правило сильная личность, а значит, ей нужен сильный мужчина.

- У тебя были отношения со спортсменами?

- Да, были. Но он занимался не волейболом, а боями без правил, поэтому нам было интересно узнать о наших сферах.

- Кристина Карапетян в недавнем интервью сказала: "В женской раздевалке все шутки ниже пояса". Расскажи одну из последних.

- Я не вспомню шутку, но да, такой юмор правда бывает.

- Ты говорила, что любишь книги, последнее, что тебя зацепило?

- Некрасов - "Материнская любовь", всем советую, это книга про семейную психологию. Также рекомендую Михаила Лабковского "Хочу и буду".

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Уᴋᴩᴀдᴋᴏй чиᴛᴀя ᴋᴀнᴀᴧ инᴛᴇᴩᴇᴄнᴏй ᴧичнᴏᴄᴛи ᴏᴛᴋᴩыᴧᴀ дᴧя ᴄᴇбя ᴏдин ᴧᴀйɸхᴀᴋ У ʍнᴏᴦих ᴋᴀᴋ и у ʍᴇня ɜᴀᴨᴀхи ᴀᴄᴄᴏцииᴩуюᴛᴄя ᴄ ᴩᴀɜᴧичныʍи ʙᴏᴄᴨᴏʍинᴀнияʍи. Нᴀучнᴏ дᴏᴋᴀɜᴀнᴏ, чᴛᴏ нᴀɯ нᴏᴄ ᴏчᴇнь ᴋᴩᴀᴄᴏчнᴏ ʍᴏжᴇᴛ ᴨᴩᴏᴇᴋᴛиᴩᴏʙᴀᴛь ʙ ᴦᴏᴧᴏʙᴇ ʍᴏʍᴇнᴛы иɜ жиɜни. Тᴀᴋ ʙ чᴇʍ ɜᴀᴋᴧючᴀᴧᴄя ᴧᴀйɸхᴀᴋ? Пᴏчᴇʍу бы ʍнᴇ нᴀʍᴇᴩᴇнᴏ нᴇ ᴨᴩиʙяɜыʙᴀᴛь ɜᴀᴨᴀхи ᴋ ʙᴏᴄᴨᴏʍинᴀнияʍ? Дуʍᴀю ϶ᴛᴏ ᴏчᴇнь инᴛᴇᴩᴇᴄный ᴏᴨыᴛ и ᴨᴏᴛᴏʍ ᴨᴩᴏᴄыᴨᴀяᴄь ʙ ᴄʙᴏᴇй ᴋʙᴀᴩᴛиᴩᴇ, ᴦдᴇ-нибудь ʙ Кɜ, я ʍᴏᴦу ᴨᴩиʍᴇᴩиᴛь нᴀ ᴄᴇбᴇ ᴛуᴩᴋиɯ дᴇнь, ᴨᴩиʙᴇɜᴇнный ϶ᴛиʍ ᴧᴇᴛᴏʍ(нᴀдᴇюᴄь, ᴋᴏᴩᴏнᴀʙиᴩуᴄ ᴋᴇᴛ ᴋᴇᴛ ᴋᴇᴛ). Тᴀᴋ и жиɜнь ᴄᴛᴀнᴇᴛ инᴛᴇᴩᴇᴄнᴇᴇ. Кᴄᴛᴀᴛи, ʙ ᴄʙᴏᴇ ʙᴩᴇʍя ᴨᴇᴩᴇᴇᴧᴀ чᴏᴋᴏᴨᴀя и ᴏᴩᴇᴏ. Я быᴧᴀ ʙᴏ Вьᴇᴛнᴀʍᴇ нᴀ ᴄбᴏᴩᴀх и иɜ иɜʙᴇᴄᴛнᴏй и ᴄъᴇдᴏбнᴏй дᴧя ʍᴇня ᴇды быᴧᴀ ᴛᴏᴧьᴋᴏ ᴋᴩᴀᴄиʙᴏ уᴨᴀᴋᴏʙᴀннᴀя ʙ ᴋᴩуᴦᴧых ɸᴏᴩʍᴀх «бᴇᴧᴀя ᴄʍᴇᴩᴛь». Пᴇᴩиᴏдичᴇᴄᴋи ʍᴏᴦу ᴄᴇбᴇ ᴨᴏɜʙᴏᴧиᴛь нᴀᴄᴧᴀдиᴛьᴄя ʙᴏᴄᴨᴏʍинᴀнияʍи ᴄᴋуɯᴀʙ ϶ᴛи ᴄᴀʍыᴇ ᴋᴩуᴦᴧыᴇ ɸᴏᴩʍы.

Публикация от DINA (@syzdykova_13)

- Кстати, я видел, что ты читаешь много именно про психологию, почему?

- Хочу найти ответы на вопросы для себя. Изначально у меня были не очень хорошие отношения с семьей, возможно, это было из-за возраста.

- Что именно происходило у тебя с семьей?

- Как это обычно бывает у детей и родителей - мало разговариваешь, не говоришь о своих чувствах, а потом это все выливается. Семья - это маленькое государство в большом, если в маленьком что-то произошло, не будет нового уровня.

- Ты могла сбежать из дома?

- Могу сказать так - я уехала в другой город в 14 лет.

- О чем ты мечтаешь в карьере?

- Сейчас удивишься, но я хочу переквалифицироваться в связующего. Мне всегда нравилась "связка", как они ведут игру, это как шахматы, на этой позиции играют умные, хитрые и быстрые люди.

Но если говорить глобально, хочу выиграть чемпионат мира со сборной Казахстана, но я  понимаю, что, возможно, это произойдет даже не в этом веке. И еще я хотела бы поиграть где-то за рубежом, в Турции можно было бы.

- Если не волейбол, у тебя есть план, чем ты будешь заниматься?

- Опять же, что-то связанное с психологией. Может быть, фитнес-тренером, мне нравится "тренажерка".

- Ты придумала себе новый образ для заголовка?

- Я точно не Дейенерис, давай, буду семейным психологом.

Фото на слайдере: VKsport.kz ©

 

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Метки:
Волейбол Женская сборная Казахстана по волейболу Алтай

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