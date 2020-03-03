"Я не Дейенерис, я - семейный психолог". Волейболистка Сыздыкова - о горячих фото, мечтах о ЧМ и зарплате

Алибек Кабенов

Казахстанская волейболистка Динара Сыздыкова стала известна после турнира во Вьетнаме, где покорила всех природной красотой и своевременно подобранным образом. Но в ее истории есть не только популярность в медиа, но и амбиции по карьере, книги и желание однажды стать семейным психологом. В большом интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала, как ушла из дома в 14 лет, почему она материт себя во время игры и чем тренер-мужчина лучше тренера-женщины.



- Динара, у нас на Vesti.kz выходил материал про тебя после того, как ты опубликовала фотографию, глядя на которую хочется сначала закурить, а потом написать тебе в Direct. Первое - сколько парней все-таки ринулось к тебе в личные сообщения? И второе - там был заголовок "Сравниваемая с Дейенерис из "Игры престолов" казахстанская волейболистка показала горячие фото". Тебе этот заголовок не понравился. Скажи, какой сделала бы ты?

- Сначала про заголовок. Я не говорила, что не понравился, просто тема заезженная, человек поменял цвет волос, год прошел, а его еще представляют как Дейенерис. Это ваш минус, что вы не смогли преобразить.



- Отрицаешь - предлагай.



- Давай, я подумаю, а потом вернемся к этому вопросу.



- Договорились.



- Про парней. Я не считала точно, около 30-40 человек. Ответила ли? Тем, кто оригинально написал, да.





- Мне было смешно. И мне несколько жаль таких людей, у них нет времени на свою жизнь, зато есть на мою. Я сомневаюсь, что они чего-то добиваются в жизни, зато у них есть время обсудить мою грудь, мою нацию и засрать меня.- Спокойно. У меня интернациональная семья, и у нас все очень свободно.- Девушка. Фотосессия была с сестрой, было индивидуальное время и решили вот так "сыграть".- Нет. Знаешь, когда у меня пропала стеснительность? В 14 лет у меня был срочный прием у врача, планировалась операция, и мне было необходимо показывать грудь, все врачи были мужчины, сначала я стеснялась, а потом мне стало пофиг.- Да, папа греко-римской борьбой, а мама лыжами.- Я впервые за долгое время была дома такое продолжительное время, и при этом вся семья была в сборе. Это чудесное время, например, я проводила тренировки для мамы и сестры.- Изначально они меня ненавидели. (смеется) Но вообще было весело, интересно - отличное время.- В прошлом сезоне я была капитаном команды "Алтай-2", в этом - да, перешла в первую команду "Алтая", но пока я лишь пробираюсь в основу. Постепенно идем вперед.- Возможность дают всем. В первую очередь мы должны быть достойной заменой. Когда есть возможность поиграть, нам ее предоставляют, если ты себя проявляешь, то идешь дальше, все зависит от тебя.- Примерно хорошо получаем. Но точной информации не будет, можешь даже не пытать.- Все зависит от того, сколько эмоций я потратила за игру. Если много, то просто покушаю и ложусь спать. После турнира я могу спать весь день, у меня нет никаких эмоций, моральное истощение наступает, это даже не зависит от победы или поражения. Раньше я переживала после поражений, но сейчас такого нет, я просто анализирую такие игры, но потом иду дальше.- Это не сравнить ни с чем, потому что эмоции живые. Допустим, я увижу что-то красивое, я получаю эмоции, но я их не отдаю. А в волейболе это процесс в обе стороны, отдаешь-получаешь, из-за этого после матча ты немного "кашка".- Бывает. Злюсь на себя. Если я косякну, а девочки там убиваются, говорю себе: "Б***ь, вот я тупая".- Критиковал? Бывают скорее замечания, обсуждают какие-то моменты, они хотят сделать тебя лучше. Но я не воспринимаю это как критику.- Легко. Потому что они такие же люди, у них есть чувства, они переживают, у них тоже бывают проблемы в жизни.- Я практически не работала с тренером-женщиной, это был маленький период. Но я думаю, разница есть, мужчины принимают решения быстрее и увереннее, у них нет лишних эмоций. Конечно, это еще нужно быть таким тренером и мужчиной, за которым пойдут. У нас? Да, именно такой тренер и вообще коллектив офигенный. Здесь много нюансов, доверие, отношения, психология, тактика, уровень знаний тренера - все это помогает испечь такой хороший "колобок".- Волейбол - командный вид спорта, он закалит характер. Волейбол - это путешествия, большие возможности. Волейбол - это хорошее, подтянутое тело. Но я бы еще сказала родителям - всегда поддерживайте своих детей. У меня было именно так, родители поддерживали во всех моих увлечениях, особенно папа. Мама часто переживала, но она тоже поддерживала.- Это связано с окружением. По себе могу сказать, что у меня мало друзей вне спорта. Для девушек-волейболисток еще важно найти себе высокого человека. Ну и, конечно, общие интересы, мы действительно понимаем друг друга. И еще, если девушка спортсменка, то она как правило сильная личность, а значит, ей нужен сильный мужчина.- Да, были. Но он занимался не волейболом, а боями без правил, поэтому нам было интересно узнать о наших сферах.- Я не вспомню шутку, но да, такой юмор правда бывает.- Некрасов - "Материнская любовь", всем советую, это книга про семейную психологию. Также рекомендую Михаила Лабковского "Хочу и буду".- Хочу найти ответы на вопросы для себя. Изначально у меня были не очень хорошие отношения с семьей, возможно, это было из-за возраста.- Как это обычно бывает у детей и родителей - мало разговариваешь, не говоришь о своих чувствах, а потом это все выливается. Семья - это маленькое государство в большом, если в маленьком что-то произошло, не будет нового уровня.- Могу сказать так - я уехала в другой город в 14 лет.- Сейчас удивишься, но я хочу переквалифицироваться в связующего. Мне всегда нравилась "связка", как они ведут игру, это как шахматы, на этой позиции играют умные, хитрые и быстрые люди.Но если говорить глобально, хочу выиграть чемпионат мира со сборной Казахстана, но я понимаю, что, возможно, это произойдет даже не в этом веке. И еще я хотела бы поиграть где-то за рубежом, в Турции можно было бы.- Опять же, что-то связанное с психологией. Может быть, фитнес-тренером, мне нравится "тренажерка".- Я точно не Дейенерис, давай, буду семейным психологом.Фото на слайдере: VKsport.kz ©