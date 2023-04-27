Сабина Алтынбекова объяснила смену имени

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова объяснила смену своего имени, сообщают Vesti.kz.
Ранее спортсменка взбудоражила фанатов тем, что в шапке профиля ее аккаунта в Instagram, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, появилась подпись Нурипа Алтынбекова.
"Ребят, немного ошиблась. Мамин Facebook привязала. Скоро изменю", - написала волейболистка.
Напомним, в марте клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, за который выступает Алтынбекова, выиграл национальный чемпионат. Теперь волейболистка на полгода вернулась в Казахстан.
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