Сабина Алтынбекова сменила имя и взбудоражила фанатов

Неожиданная подпись появилась в соцсетях Сабины Алтынбековой, сообщают Vesti.kz.

Популярная казахстанская волейболистка сменила имя. В шапке профиля ее аккаунта в Instagram, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, она теперь указана как Нурипа Алтынбекова.

Это вызвало вопросы у ее фолловеров. Болельщики стали задавать вопросы о новом имени под последним постом, но волейболистка пока не разъяснила ситуацию.

Напомним, в марте клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, за который выступает Алтынбекова, выиграл национальный чемпионат. Теперь волейболистка на полгода вернулась в Казахстан.

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