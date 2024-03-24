Секс-символ казахстанского волейбола сделала заявление после избиения парнем

Кристина Карапетян (Устинова), которую считали секс-символом казахстанского волейбола, опубликовала пост у себя в соцсетях после инцидента со своим парнем, передают Vesti.kz.

Ранее она сообщила, что была избита киприотом Георгом Тсангарисом. Девушка уже вернулась в Казахстан.

"Самый темный час перед рассветом. Пауло Коэльо "Алхимик".

Ой, а как хочется-то внутри, чтоб пришел, вдруг, кто-то и сразу решил мне все вопросы, пожалел, позаботился.

Я телом чувствовала с самого начала, что не нужно идти в ЭТИ ОТНОШЕНИЯ. Но от усталости, головой подумала и ртом сказала "давай попробуем". Хотела заботы, любви, поддержки. И вот к чему все привело.

Мне нужно было повзрослеть (брать полностью ответственность за свое существование и за существование Кэсси НА СЕБЯ) и на Кипре, до НЕГО, у меня была такая возможность, но я ее благополучно проепела.

Я не хочу рассказывать сейчас абсолютно ВСЕ ненормальное, с чем я мирилась в отношениях с ним. Это уже история. Важно настоящее.

Теперь по-новой, как феникс, 🐦‍🔥 из пепла", - написала она на своей странице в Instagram.