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"Моя жизнь в опасности". Красавица-волейболистка из Казахстана шокировала фанатов

"Моя жизнь в опасности". Красавица-волейболистка из Казахстана шокировала фанатов
©instagram.com/krisik___karapetyan/

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян (Устинова) поделилась с подсписками шокирующей историей с кадрами: спортсмена стала жертвой домашнего насилия со стороны парня-иностранца, передают Vesti.kz.

По словам девушки, после случившегося она опасается за свою жизнь и собирается вернуться в Казахстан.

"Моя жизнь сейчас в опасности. В воскресенье вечером меня избил мой парень, киприот Георг Тсангарис, родившийся 25 мая 1993 года. Я срочно купила билеты в Казахстан, жила у подруги. Но продолжала с ним разговорить спокойно, потому что не знаю, что ожидать. Его родители и он сам умоляли, чтобы я ничего не писала в полицию. Он будет мне материально помогать встать на ноги в Казахстане, так как я вообще осталась без всего.

Я ему сказала: "Возмещай мне материальный и моральный ущерб, и я не назову твое имя". После долгих перепалок он сказал: "Я сломаю твою жизнь, и ты пожалеешь". Сейчас я еду в полицию. Он реально неадекватный и может сделать все что угодно. Я боюсь за свою жизнь. Вылет в Казахстан завтра", - сообщила Кристина в соцсетях.

Отметим, что Кристина Карапетян родилась в России, но в 2017 году получила гражданство Казахстана и стала выступать за национальную команду. В 2020 году волейболистка заявила о завершении карьеры из-за травмы.

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Метки:
Волейбол Девушки в спорте Карапетян Кристина

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