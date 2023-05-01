Сабина Алтынбекова отказала известному певцу

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на "просьбу" певца-соотечественника Талгата Кенжебулатова, известного как Kental, сообщают Vesti.kz.

Ранее спортсменка прокомментировала информацию о своих высоких доходах. Kental в шутку попросил у нее взаймы "20 тысяч долларов до понедельника".

В ответ Алтынбекова написала: "Друзьям в долг не даю".

Напомним, в марте клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, за который выступает Алтынбекова, выиграл национальный чемпионат. Теперь волейболистка на полгода вернулась в Казахстан.

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