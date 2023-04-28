Сабина Алтынбекова дала совет по поиску идеального мужчины

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова дала совет своим подписчикам, как найти идеального мужчину, передают Vesti.kz.
Она считает, что не нужно искать себе "половинку", а лучше заняться собой.
"Я считаю, чтобы найти достойного человека, нужно самой стать лучшей версией себя. Пока вы не развиваетесь сами, не растете, не думайте, что вы вдруг встретите идеального партнера.
И лучше не искать себе "половинку", а стать полноценной развитой личностью, тогда вы найдете себе полноценного партнера.
Поэтому мой совет для тех, кто не может найти себе мужа/жену, - заниматься собой, а не поисками. Тогда в один счастливый момент вы встретите нужного человека", - написала она в Instagram.
Ранее Алтынбекова высказалась об изменах.
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