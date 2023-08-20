Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную страну, передает корреспондент Vesti.kz.

В ходе прямого эфира на аккаунте спортсменки в Instagram она ответила на вопрос подписчика.

"За сборную Казахстана играете?", - прозвучал вопрос.

"Нет, за сборную Казахстана я уже с молодежной сборной не играю и навряд ли буду", - ответила Алтынбекова.

В прошлом году казахстанская волейболистка приняла решение возобновить свою профессиональную карьеру и выступала за "Аль-Васл", в составе которого стала победительницей чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

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