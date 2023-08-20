Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Другие Волейбол
Комментарии

Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана

Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана
©instagram.com/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную страну, передает корреспондент Vesti.kz.

В ходе прямого эфира на аккаунте спортсменки в Instagram она ответила на вопрос подписчика.

"За сборную Казахстана играете?", - прозвучал вопрос.

"Нет, за сборную Казахстана я уже с молодежной сборной не играю и навряд ли буду", - ответила Алтынбекова.

В прошлом году казахстанская волейболистка приняла решение возобновить свою профессиональную карьеру и выступала за "Аль-Васл", в составе которого стала победительницей чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Алтынбекова Сабина

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 20:09
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана
27 июня, 15:05
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Вокруг курсов Сабины Алтынбековой разгорелся скандал
24 июня, 16:31
Волейбол
©fivb.com Международная федерация приняла решение по российским и белорусским волейболистам
29 мая, 14:11
Волейбол
©instagram.com/tatarka5 Казахстанская волейболистка показала фото в купальнике и восхитила экс-игрока сборной
25 мая, 22:22
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Вторая жена у мужа? Сабина Алтынбекова дала ответ
25 мая, 21:25
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова улетела на Мальдивы без мужа
11 мая, 17:00
Волейбол
©instagram.com/krisik___karapetyan Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам
3 мая, 18:17
Волейбол
©cob.org.br Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за пост в соцсетях
1 мая, 10:01
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова отказала известному певцу
29 апреля, 15:56
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова дала совет девушкам
28 апреля, 22:31
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова дала совет по поиску идеального мужчины
28 апреля, 21:19
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова высказалась об изменах
27 апреля, 23:19
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Известный певец попросил Алтынбекову занять ему крупную сумму денег
27 апреля, 18:46
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова объяснила смену имени
27 апреля, 18:11
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова сменила имя и взбудоражила фанатов
27 апреля, 17:17
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 "Кто-то считает мои деньги". Алтынбекова сделала заявление о своих доходах
27 апреля, 12:59
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира
23 апреля, 17:00
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова вернулась в Казахстан после чемпионства в арабской лиге
20 апреля, 21:10
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова показала роскошное фото и сделала заявление о своей любви
18 апреля, 23:38
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 "Рано или поздно". Сабина Алтынбекова сделала откровенное заявление
15 апреля, 11:55
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова сделала признание о своей фигуре
12 апреля, 11:26
Волейбол
©instagram.com/tatarka5 Казахстанская спортсменка показала идеальную фигуру в откровенном наряде
9 апреля, 08:00
Волейбол
©instagram.com/krisik___karapetyan "У меня слюнки потекли". Экс-волейболистка сборной Казахстана разрывает сети своим сексуальным нарядом
7 апреля, 15:48
Волейбол
©instagram.com/tatarka5 Казахстанская волейболистка показала видео в коротком платье и восхитила фанатов
27 марта, 14:04
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова отреагировала на конфликт Абдумалик и Асаубаевой
18 марта, 19:51
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20/ Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ с новым клубом
12 марта, 18:01
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова показала новые фото и оставила сообщение
9 марта, 08:24
Волейбол
©instagram.com/krisik___karapetyan Экс-волейболистка сборной Казахстана полностью обнажилась на камеру
27 февраля, 20:21
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 С кем и где отдыхает Сабина Алтынбекова: шикарный город-остров и вилла с бассейном за 5 миллионов
27 февраля, 08:09
Волейбол
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова очаровала своих фанатов красивыми ногами (Видео)

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus