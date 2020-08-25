Генсек Федерации волейбола РК переболел коронавирусом, попал в реанимацию и три дня провел в коме

Генеральный секретарь Федерации волейбола Казахстана Ермек Сырлыбаев
переболел коронавирусом. Об этом сообщает Vksport.kz
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Болезнь протекала для функционер очень тяжело. Непосредственно коронавирус, с которым Сырлыбаев лежал в больнице с 22 июня по 1 июля, ему одолеть удалось довольно быстро. Однако на фоне ослабленного иммунитета генсек подхватил двустороннюю пневмонию легких с поражением до 70 процентов легочной ткани.
4 июля он был госпитализирован в Нур-Султане, но улучшения состояния не последовало, а 14 июля попал в реанимацию, где пробыл в тяжелом состоянии более 25 дней. Дышать он мог только с помощью аппарата ИВЛ, а три дня и вовсе провел в искусственной коме.
К счастью, болезнь начала отступать, 21 августа он получил выписку из больницы. Отмечается, что Сырлыбаев приступил уже к работе.
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