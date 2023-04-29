Сабина Алтынбекова дала совет девушкам

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопросы подписчиков, сообщают Vesti.kz. Она запустила опросник в своем аккаунте в Instagram, в котором у нее 1,1 миллиона фолловеров.

Так, ее попросили дать совет 18-летним девушкам.

"Пробовать много нового. Только так можно найти свое. И заниматься спортом", - ответила Алтынбекова.

Напомним, в марте клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, за который выступает Алтынбекова, выиграл национальный чемпионат. Теперь волейболистка на полгода вернулась в Казахстан. Также она была включена в список самых богатых волейболисток мира, что не оставила без внимания.