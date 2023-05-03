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Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за пост в соцсетях

Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за пост в соцсетях
©cob.org.br

На официальном сайте Национального олимпийского комитета Бразилии было объявлено о пятилетней дисквалификации олимпийского чемпиона по волейболу Уоллеса де Соузы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он наказан за подстрекательство к насилию. Уоллес де Соуза выразил поддержку Жаира Болсонару, который потерпел поражение на президентских выборах в октябре в борьбе с Лулой да Силвой. В январе спортсмен задал вопрос в своих социальных сетях, готовы ли его подписчики выстрелить в голову избранному президенту. Позже он извинился и удалил свою публикацию, однако Бразильская конфедерация волейбола (CBV) дисквалифицировала его на 90 дней.

Комитет по этике Национального олимпийского комитета Бразилии решил, что данные санкции являются недостаточными, и решил увеличить срок дисквалификации, а также приостановить финансирование CBV на полгода.

Уоллес де Соуза был частью бразильской национальной сборной и стал олимпийским чемпионом в 2016 году, а также серебряным призером в 2012 году. Он также является победителем и самым ценным игроком (MVP) Лиги наций в 2021 году.

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Метки:
Волейбол Бразилия

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