Секс-символ казахстанского волейбола показала нового избранника

У Кристины Карапетян, которую считают секс-символом казахстанского волейбола, появился новый мужчина, о чем она поделилась у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.
"Моя самая трансформационная любовь в жизни❤️
В кино нам показывают красивые интернациональные романы, в которых огонь - страсть и море аморе🙂
А в жизни усе чуть по-другому. Разный язык, разный менталитет.
Но самое главное - это общее видение того, что за свою мечту нужно бороться! Градус борьбы у всех разный.
Я поняла, что приходящее в мою жизнь с легкостью, я могла также легко про*рать/отпустить/отказаться, сказать "а, не мое". А вот за что мне пришлось бороться, сражаться, достигать, превозмогать - я так просто это не оставлю.
Рядом с ним я повзрослела❤️
P.S. Но это не говорит о том, что вместе с детством и е*анца ушла. 😁 Н И К О Г Д А 🙂", - говорится в ее посте.
В 2014 году Кристина вышла замуж за тренера Дмитрия Карапетяна, через несколько лет развелась с ним. Затем она стала супругой казахстанского волейболиста Михаила Устинова...
Карапетян является уроженкой России. Впоследствии переехала в Казахстан, где в 2017-м получила гражданство и стала выступать за национальную сборную, участвовала в Азиатских играх-2018 и вошла в состав команды на чемпионат мира-2018.
В 2020-м завершила спортивную карьеру из-за травмы.
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