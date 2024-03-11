Секс-символ казахстанского волейбола показала нового избранника

У Кристины Карапетян, которую считают секс-символом казахстанского волейбола, появился новый мужчина, о чем она поделилась у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Моя самая трансформационная любовь в жизни❤️

В кино нам показывают красивые интернациональные романы, в которых огонь - страсть и море аморе🙂

А в жизни усе чуть по-другому. Разный язык, разный менталитет.

Но самое главное - это общее видение того, что за свою мечту нужно бороться! Градус борьбы у всех разный.

Я поняла, что приходящее в мою жизнь с легкостью, я могла также легко про*рать/отпустить/отказаться, сказать "а, не мое". А вот за что мне пришлось бороться, сражаться, достигать, превозмогать - я так просто это не оставлю.

Рядом с ним я повзрослела❤️

P.S. Но это не говорит о том, что вместе с детством и е*анца ушла. 😁 Н И К О Г Д А 🙂", - говорится в ее посте.