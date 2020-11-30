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В Актау открылось отделение велоспорта

Считалось, что там не культивируется велосипедный спорт.

В Актау открылось отделение велоспорта
Фото: КФВС©
Новости спорта Велоспорт Казахстан (велоспорт)
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В Актау состоялось официальное открытие отделения велоспорта, сообщает пресс-служба КФВС.

До текущего момента Мангистауская область считалась одной из двух областей в Казахстане, где не культивируется велосипедный спорт, после того, как в 2014 году в Актау закрылось отделение велоспорта из-за отсутствия квалифицированного тренера.

В рамках официального открытия Казахстанская федерация велосипедного спорта передала новому отделению 20 новых велосипедов.

"Для федерации возобновление развития велоспорта в Мангистауской области стало приоритетной задачей, - говорит президент КФВС Нурлан Смагулов. - В июне текущего года мы поставили перед собой твердую задачу открыть отделение в Актау в 2020-м. Как вы знаете, стратегия федерации акцентирует внимание на развитии велоспорта в регионах. Очень важно, чтобы в каждой области было собственное отделение. Иначе дети, которые хотят заниматься велоспортом, не будут иметь такой возможности. В отделение записалось уже более 80 детей от 9 до 14 лет.  Большую помощь оказали Нурлан Кулшинбаев и Сергей Колганов, за что выражаем им искреннюю благодарность".

Официальное открытие состоялось при поддержке местного Управления спорта, мероприятие посетил временно исполняющий обязанности начальника Управления спорта Канат Жумабаев.

Стоит отметить, что в стране действуют шесть специализированных школ и 14 отделений по велосипедному спорту.

 

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