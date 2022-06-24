Призерка ЧА выиграла чемпионат Казахстана в групповой гонке

Гонщица Рината Султанова стала чемпионкой Казахстана в групповой гонке на шоссе, сообщает пресс-служба КФВС. Турнир проходит в курортной зоне Боровое.

Гонщица буквально накануне вернулась с чемпионата Азии по велоспорту на треке в Нью-Дели, где завоевала историческую бронзу в омниуме.

Уже сегодня Султанова стартовала в групповой гонке на 150,5 километра и выиграла долгожданную белую майку НЧРК в этой дисциплине.

"Я приехала в Щучинск в 6 утра, только вчера вернулась с чемпионата Азии. Очень хотелось выиграть групповую гонку национального чемпионата. В этом году я решила подстраховаться и атаковать задолго до финиша, так как в прошлом году проиграла Махаббат Умутжановой в спринтерской борьбе. У меня получилось. Я очень рада", - прокомментировала Сультанова.

Второй финишировала Акпейил Осим, третьей стала Кристина Стужук.

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