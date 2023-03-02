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Казахстан завоевал наибольшее количество медалей по велоспорту в Азии

Казахстан завоевал наибольшее количество медалей по велоспорту в Азии
©astana-qazaqstan.com, Gettysport

С 28 февраля по 1 марта в Джакарте (Индонезия) прошли конгресс Азиатской конфедерации велоспорта (ACC) и заседание управляющего комитета ACC, членом которого является президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов, сообщает пресс-служба КФВС.

Участие в конгрессе приняли не только руководители национальных федераций стран Азии, но и топ-менеджеры Международного союза велосипедистов (UCI), в том числе президент UCI Давид Лаппартьен. Интересы КФВС представила генеральный секретарь Асем Кунакбаева.

Основной темой для обсуждения между участниками конгресса стали вопросы развития велоспорта на континенте и внедрение спутниковых центров UCI в странах Азии, а одним из новшеств, планируемых ACC в ближайшем будущем, станет проведение первого в Азии чемпионата по виртуальному велоспорту. В финальной части мероприятия конфедерацией был презентован новый логотип золотого цвета, отсылающей по форме к двум колесам, соединенных велосипедной цепью.

Также в рамках конгресса были отмечены достижения сборной Казахстана, завоевавшей на чемпионатах Азии наибольшее количество медалей. Особую благодарность представители конфедерации выразили КФВС за победу Евгения Федорова на чемпионате мира в групповой гонке на шоссе среди андеров. Помимо прочего, азиатское велосообщество высоко оценило работу Нурлана Смагулова на посту президента КФВС и вручило награду за вклад в развитие велоспорта на континенте.

Фото: КФВС©

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