Александр Винокуров завоевал золото на чемпионате Азии

Олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер велокоманды Astana Qazaqstan Team, завоевал золото чемпионата Азии, сообщают Vesti.kz.

На турнире, проходящем в Таиланде, он выступил в категории Masters в возрастной группе 50+. Винокуров показал лучшее время в "разделке", проехав 15 километров за 20 минут и 6 секунд. Серебряным призером в этой же возрастной категории стал казахстанец Алексей Абраменко - 22 минуты, 25 секунд. В категории 45-49 лет второе место занял казахстанец Вадим Ежаков - 21 минута, 46 секунд.

Отметим, что 49-летний Винокуров показал лучшее время на данной дистанции не только в своей возрастной категории, но и во всех представленных, начиная от 35 лет.

Фото: Astana Qazaqstan Team©

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