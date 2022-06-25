Сын Винокурова стал чемпионом Казахстана

Гонщик молодежной команды Astana Qazaqstan Development Team Николя Винокуров, сын Александра Винокурова, стал победителем чемпионата Казахстана U-23 по велоспорту на шоссе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования прошли в Курортной зоне Боровое.

Расстояние в 157,5 километра гонщик преодолел за 3 часа 44 минуты и 16 секунд. Вторым стал Ильхан Достиев (+00:39), третий - Оркен Сламжанов (+00:58).

"Сегодня утром проснулся с боевым настроем, меня не интересовало второе или третье место, настраивался только на победу. В начале гонки надо было контролировать большие отрывы и чтобы никто сильный не отъехал. Наша Северо-Казахстанская область держала отрыв замечательно и на втором круге, когда началась разборка, я смог оказаться в первой группе! Сегодня весь день себя хорошо чувствовал. На последним круге, за семь километров до финиша, когда я знал, что в первой группе только я был андер, я сработал на Глеба Брусенского и рулил до последних 1,5 километра до финиша. Глеб очень хорошо атаковал, но, к сожалению, его добрали и он закончил третьим. Александр Семенов тоже был очень сильным. Я очень рад этой победе и как мы сегодня отработали командой", - цитирует Николя Винокурова пресс-служба команды.

Напомним, что ранее на чемпионате Казахстана Николя Винокуров завоевал бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом. А чемпионом среди мужчин стал гонщик Astana Qazaqstan Team Евгений Гидич.

Фото: Astana Qazaqstan Development Team©

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

