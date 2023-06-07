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Новости спорта Велоспорт Казахстан (велоспорт)
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Казахстан выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту

Казахстан выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту
©instagram.com/astanaqazaqstanteam

Сборная Казахстана по велоспорту стала чемпионом Азии в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Золото в смешанной эстафете завоевали Евгений Федоров, Игорь Чжан, Дмитрий Груздев, Марина Кузьмина, Рината Султанова и Махаббат Умутжанова.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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велоспорт

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