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Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"

Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"
©astana-qazaqstan.com

Новоиспеченный чемпион мира до 23 лет Евгений Федоров получил шанс надеть радужную майку впервые после своей потрясающей победы на чемпионате мира в Вуллонгонге неделю назад. Он принял участие в молодежной версии "Тура Ломбардии" в составе континентальной Astana Qazaqstan Development Team, сообщается на сайте команды.

22-летний казахстанец провел великолепный день, став самым активным гонщиком и заняв второе призовое место.

"Я сделал все, что мог в спринте, но, возможно, стоило начать чуть раньше. Тем не менее, выложился на сто процентов, отдал все, что было в ногах и финишировал вторым. Думаю, что я провел хороший день на "Туре Ломбардии", и я рад, что мне выпал шанс надеть радужную майку, это большая честь для меня.

Я хочу поблагодарить моих товарищей, всю команду Astana Qazaqstan Development Team за великолепную поддержку, благодаря которой я оказался на подиуме. Я настраивался на то, чтобы показать хороший результат сегодня, продемонстрировать майку чемпиона мира наилучшим образом. Я боролся до самых последних метров, но в спринте всегда так, никогда не знаешь, чем он закончится… Что ж, в финале я несколько раз пробовал атаковать, пытался отъезжать, но не получалось. Тем не менее, я на подиуме, и я рад этому", – сказал гонщик.

После многочисленных атак на второй половине дистанции гонки Федоров и Харольд Мартин Лопес оказались в небольшой группе лидеров из пяти человек, которым удалось набрать около 50 секунд преимущества над преследователями.

Лопес провел отличную работу на Федорова, много работая впереди и контролируя атаки соперников. Позднее на двух последних подъемах Равеллино и Марконага ди Элло в группе лидеров были многочисленные попытки атак, Евгений Федоров все время был впереди, атакуя и контратакуя. Однако в итоге гонка была решена в спринте из четырех человек, победителем которого стал вице-чемпион мира до 23 лет и чемпион Европы до 23 лет (оба раза в "разделке") Алек Сегарт. Федоров финишировал вторым, а Джордан Лабрусс замкнул тройку призеров.

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Метки:
Астана велокоманда

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