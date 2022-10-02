Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"

Новоиспеченный чемпион мира до 23 лет Евгений Федоров получил шанс надеть радужную майку впервые после своей потрясающей победы на чемпионате мира в Вуллонгонге неделю назад. Он принял участие в молодежной версии "Тура Ломбардии" в составе континентальной Astana Qazaqstan Development Team, сообщается на сайте команды.

22-летний казахстанец провел великолепный день, став самым активным гонщиком и заняв второе призовое место.

"Я сделал все, что мог в спринте, но, возможно, стоило начать чуть раньше. Тем не менее, выложился на сто процентов, отдал все, что было в ногах и финишировал вторым. Думаю, что я провел хороший день на "Туре Ломбардии", и я рад, что мне выпал шанс надеть радужную майку, это большая честь для меня.

Я хочу поблагодарить моих товарищей, всю команду Astana Qazaqstan Development Team за великолепную поддержку, благодаря которой я оказался на подиуме. Я настраивался на то, чтобы показать хороший результат сегодня, продемонстрировать майку чемпиона мира наилучшим образом. Я боролся до самых последних метров, но в спринте всегда так, никогда не знаешь, чем он закончится… Что ж, в финале я несколько раз пробовал атаковать, пытался отъезжать, но не получалось. Тем не менее, я на подиуме, и я рад этому", – сказал гонщик.

После многочисленных атак на второй половине дистанции гонки Федоров и Харольд Мартин Лопес оказались в небольшой группе лидеров из пяти человек, которым удалось набрать около 50 секунд преимущества над преследователями.

Лопес провел отличную работу на Федорова, много работая впереди и контролируя атаки соперников. Позднее на двух последних подъемах Равеллино и Марконага ди Элло в группе лидеров были многочисленные попытки атак, Евгений Федоров все время был впереди, атакуя и контратакуя. Однако в итоге гонка была решена в спринте из четырех человек, победителем которого стал вице-чемпион мира до 23 лет и чемпион Европы до 23 лет (оба раза в "разделке") Алек Сегарт. Федоров финишировал вторым, а Джордан Лабрусс замкнул тройку призеров.

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