Состоялась многодневка Giro d`Almaty

В минувшие выходные, 8-9 октября, в Алматы прошла многодневная шоссейная велогонка среди любителей и ветеранов Giro d`Almaty, сообщает пресс-служба КФВС.

Гонка прошла в два этапа: в первый день участники проехали групповую гонку с дистанцией 40 километров, маршрут которой пролегал через Индустриальную зону, на втором этапе протяженностью десять километров с финишем на "Медеу" велосипедисты поборолись за звание горных королей и королев.

Всего в соревновании приняли участие более 160 любителей и ветеранов, в том числе из других стран. Победители и призеры определялись в десяти возрастных категориях среди мужчин и 6 среди женщин. В абсолютном зачете победу среди мужчин одержал Матвей Зубов, среди женщин - Николь Колинз.

Наградили победителей и призеров Giro d`Almaty президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов и вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Александр Винокуров. Помимо призов от партнеров мероприятия, участникам были вручены памятные сувениры от подопечных специальной школы-интерната №2.

"Спортивные федерации Казахстана, следуя современным спортивным трендам, все чаще стали проводить соревнования для любителей, - отмечает Нурлан Смагулов. – Наша федерация не исключение. Развитие любительского спорта также важно для популяризации здорового образа жизни, как и спорт высших достижений. В Giro d`Almaty приняло участие рекордное количество гонщиков, также было немало спортсменов, которые приехали из соседних стран. Это говорит о том, что велоспорт становится привлекательнее с каждым годом", - заявил он.

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