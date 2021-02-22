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Винокуров и Смагулов встретились с главой Азиатской конфедерации велоспорта

Встреча состоялась в преддверии гонки "Тур Объединенных Арабских Эмиратов".

Винокуров и Смагулов встретились с главой Азиатской конфедерации велоспорта
Фото: КФВС©
Новости спорта Велоспорт Казахстан (велоспорт)
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Руководство Казахстанской федерации велоспорта провело встречу с главой Азиатской конфедерации велосипедного спорта Осамой Аль Шафаром, сообщает пресс-служба организации. 

В деловом мероприятии приняли участие президент КФВС Нурлан Смагулов, вице-президент Александр Винокуров и генеральный секретарь Асем Кунакбаева. Оно состоялось в преддверии гонки "Тур Объединенных Арабских Эмиратов".

В рамках встречи были подведены итоги проделанной работы за прошедший год, озвучены цели на текущий олимпийский сезон и обсуждены вопросы о взаимном сотрудничестве, а также затронута тема перспектив развития велоспорта на азиатском континенте. 

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Метки:
Астана велокоманда Винокуров Александр

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