Юрий Натаров - новый чемпион Казахстана в индивидуальной гонке с раздельным стартом

Гонщик Astana Qazaqstan Team Юрий Натаров показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом в рамках национального чемпионата Казахстана, сообщает пресс-служба велокоманды. Соревнования в эти дни проходят в курортной зоне Боровое.

Спортсмен проехал дистанцию протяженностью 30 километров за 37 минут и 46 секунд, опередив ближайшего преследователя, велогонщика Игоря Чжана, на 51 секунду. Замкнул же подиум Антон Кузьмин.

"Я прилетел в Казахстан буквально вчера поздно вечером после блока гонок во Франции, поэтому не был уверен по поводу своего самочувствия и просто постарался максимально хорошо проехать сегодняшнюю дистанцию. Я очень рад, что смог показать хороший результат и стать чемпионом своей страны. Всегда приятно выступать дома, в родных краях, и, конечно, я буду с гордостью носить майку национального чемпиона в разделке на международных стартах!" - прокомментировал Натаров.

Фото: Astana Qazaqstan Team©