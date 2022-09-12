С Луценко во главе. Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ по велоспорту

Объявлен состав сборной Казахстана по велоспорту для участия на чемпионате мира в Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта.

Чемпионат мира стартует 18 сентября в Вуллонгонге (Австралия).

В составе сборной Казахстана на мировое первенство отправятся 15 велосипедистов.

В категории мужчины - элита цвета страны - будут защищать Алексей Луценко, Юрий Натаров, Вадим Пронский и Евгений Федоров.

Среди андеров сборную Казахстана представят Нурберген Нурлыхасым, Глеб Брусенский, Андрей Ремхе, Евгений Федоров и Николя Винокуров.

Отметим, что Федоров заявлен на старт индивидуальной гонки с раздельным стартом в элите, а в категории андеров поборется за радужную майку в групповой гонке.

В составе сборной по юниорам на чемпионат мира отправятся Алексей Ваганов, Максим Тараскин и Илья Карабутов.

В категории юниорок выступят Виолетта Казакова, Алина Спирина, Милана Котельникова и Виктория Марчук.

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