В Федерации велоспорта озвучили планы по развитию "Астаны" после возвращения Винокурова

Президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов прокомментировал перемены в составе акционеров команды Astana -Premier Tech, сообщает пресс-служба организации. Он отметил, что принято решение сохранить проект как национальный.

"Во-первых, мы хотели бы поблагодарить канадскую компанию Premier Tech, которая была спонсором команды в течение пяти лет, за поддержку и сотрудничество. В настоящий момент казахстанской стороной было принято решение сохранить велокоманду "Астана" как национальный проект Казахстана, который и дальше будет спонсировать команду, без передачи акций иностранным партнерам.

В наших целях на сегодняшний день - как усилить позиции клуба в высшем дивизионе мирового профессионального велоспорта, так и увеличить казахстанскую составляющую, установить более тесную интеграцию с Казахстаном в вопросах передачи опыта для взращивания национальных кадров, а также велосипедной техники и экипировки молодым спортсменам, поддержки существующих континентальных команд.

Что касается самого будущего команды, то в новом сезоне нас ждет полностью обновленный проект с обновленным названием, новый состав, новые цели и, конечно же, новые достижения.

Со своей стороны, Федерация велосипедного спорта РК продолжает ставить своими целями спорт высших достижений, развитие детско-юношеского спорта и поэтому будет своего рода связующим звеном между профессиональной велокомандой и той пользой, которую она может приносить развитию велоспорта внутри страны", - сказал Смагулов.

Напомним, что 5 августа было объявлено, что в конце 2021 года канадская компания Premier Tech покинет позицию совладельца и соакционера велокоманды "Астана". Кроме того, сегодня, 16 августа, стало известно о возвращении с 2022 года на должность руководителя Александра Винокурова, чей уход в июне наделал много шума и вызвал возмущение.

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