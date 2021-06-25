Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Эксклюзивное интервью Хабиба
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Велокоманда "Астана" объявила об уходе Винокурова. Федерация выразила возмущение

Велокоманда "Астана" объявила об уходе Винокурова. Федерация выразила возмущение
Александр Винокуров. Фото: Reuters©
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
0

Александр Винокуров, который на протяжении многих лет был генеральным менеджером велокоманды Astana-Premier Tech, перестает исполнять обязанности спортивного руководителя. Соответствующее заявление появилось на сайте велокоманды.

Накануне в мировых СМИ появилась информация, что олимпийский чемпион был уволен за несколько дней до старта "Тур де Франс". 

"Мы можем подтвердить, что Александр Винокуров не будет присутствовать на "Тур де Франс", так как он перестал исполнять обязанности спортивного руководителя команды. Александр по-прежнему остается частью команды. В настоящее время он не будет руководить спортивными операциями команды, но переключится на выполнение других задач. Я надеюсь, что на этот период Джузеппе Мартинелли и Стив Бауэр смогут хорошо сотрудничать вместе, возглавив команду с точки зрения выступления в гонках и поведя наших гонщиков к успеху, начиная с "Тур де Франс", где Стив будет работать вместе с Дмитрием Фофоновым и Стефано Занини", - цитирует сайт "Астаны" управляющего директора Яну Зель. На выполнение каких задач переключится Винокуров - не сообщается.

Тем временем о ситуации высказался президент Федерации велоспорта Казахстана Нурлан Смагулов. Он назвал отстранение Винокурова ударом по репутации и неуважением.

"От имени Федерации велосипедного спорта Казахстана, спортивного сообщества и любителей велоспорта хочу выразить несогласие с действиями руководства велокоманды Astana – Premier Tech.

Отстранение от дел уважаемого во всем мире спортсмена, олимпийского чемпиона Александра Винокурова - это не только удар по репутации нашей страны, это неуважение ко всем казахстанским спортсменам, которых мы обязаны почитать, так как они защищали честь Казахстана на мировой спортивной арене. Из казахстанской команды увольняют сильных отечественных специалистов, опытных спортивных директоров, которые принесли множество побед стране.

Федерация велоспорта Казахстана возмущена таким решением в преддверии самой важной велогонки сезона "Тур де Франс" и Олимпийских игр в Токио. Со своей стороны, Федерация велоспорта Казахстана выражает поддержку прославленному спортсмену и профессионалу Александру Винокурову", - цитирует Смагулова сайт КФВС.

Напомним, что Винокуров также является вице-президентом федерации. Ранее же "Астана" рассталась с известными спортивными менеджерами Александром Шефером и Дмитрием Седуном. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана велокоманда Винокуров Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:55
Велоспорт
Велокоманда "Астана" объявила об уходе Винокурова. Федерация выразила возмущение Велокоманда "Астана" объявила об уходе Винокурова. Федерация выразила возмущение
Вчера , 16:25
Велоспорт
Винокуров покинул "Астану" перед стартом на "Тур де Франс". Подробности Винокуров покинул "Астану" перед стартом на "Тур де Франс". Подробности
21 июня, 16:39
Велоспорт
"Астана" не будет бороться за победу на "Тур де Франс". Назван состав и задачи "Астана" не будет бороться за победу на "Тур де Франс". Назван состав и задачи
6 июня, 22:15
Велоспорт
Луценко из "Астаны" стал вторым на многодневке "Критериум Дофине" Луценко из "Астаны" стал вторым на многодневке "Критериум Дофине"
2 июня, 20:35
Велоспорт
Алексей Луценко выиграл этап на французской многодневке "Критериум Дофине" Алексей Луценко выиграл этап на французской многодневке "Критериум Дофине"
19 мая, 23:46
Велоспорт
Капитан "Астаны" поднялся на второе место генеральной классификации "Джиро д'Италия" Капитан "Астаны" поднялся на второе место генеральной классификации "Джиро д'Италия"
3 мая, 14:07
Велоспорт
"Астана" объявила состав на первый Гранд-тур сезона "Астана" объявила состав на первый Гранд-тур сезона
17 апреля, 18:20
Велоспорт
"Последним готовым чемпионом был Нибали". Седун высказался об опасности для казахстанского велоспорта и проблемах "Астаны" "Последним готовым чемпионом был Нибали". Седун высказался об опасности для казахстанского велоспорта и проблемах "Астаны"
8 апреля, 23:33
Велоспорт
Велогонщик "Астаны" стал победителем четвертого этапа "Тура Страны Басков" Велогонщик "Астаны" стал победителем четвертого этапа "Тура Страны Басков"
6 апреля, 23:55
Велоспорт
Велогонщик "Астаны" выиграл второй этап "Тура Страны Басков" Велогонщик "Астаны" выиграл второй этап "Тура Страны Басков"
4 апреля, 17:09
Велоспорт
Толкнувший казахстанца на "Туре Фландрии" гонщик объяснил свой поступок Толкнувший казахстанца на "Туре Фландрии" гонщик объяснил свой поступок
4 апреля, 16:39
Велоспорт
Казахстанец из "Астаны" шел первым на "Туре Фландрии". Его толкнули плечом и дисквалифицировали Казахстанец из "Астаны" шел первым на "Туре Фландрии". Его толкнули плечом и дисквалифицировали
4 апреля, 08:26
Велоспорт
"Мы сделали все, что было в наших силах". Алексей Луценко - о втором месте на "Гран-при Мигеля Индурайна" "Мы сделали все, что было в наших силах". Алексей Луценко - о втором месте на "Гран-при Мигеля Индурайна"
4 апреля, 08:05
Велоспорт
Велогонщики "Астаны" стали призерами на "Гран-при Мигеля Индурайна" Велогонщики "Астаны" стали призерами на "Гран-при Мигеля Индурайна"
8 февраля, 22:50
Велоспорт
Алексей Луценко примет участие в первой гонке "Астаны" в новом сезоне Алексей Луценко примет участие в первой гонке "Астаны" в новом сезоне
11 января, 23:54
Велоспорт
Велокоманда "Астана" представила форму на сезон-2021 Велокоманда "Астана" представила форму на сезон-2021
31 декабря, 20:00
Около спорта
Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом! Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом!
25 ноября 2020, 15:54
Велоспорт
Минус призер Гранд-туров и известные спортивные директора. "Астана" назвала состав на сезон-2021 Минус призер Гранд-туров и известные спортивные директора. "Астана" назвала состав на сезон-2021
25 ноября 2020, 15:36
Велоспорт
"Астана" объявила о продлении контракта с Алексеем Луценко "Астана" объявила о продлении контракта с Алексеем Луценко
23 ноября 2020, 23:04
Велоспорт
"Астана" продлила контракты с рядом иностранных гонщиков "Астана" продлила контракты с рядом иностранных гонщиков
20 ноября 2020, 17:54
Велоспорт
Велокоманда "Астана" объявила о подписании молодежного чемпиона мира и дебютантов мирового тура Велокоманда "Астана" объявила о подписании молодежного чемпиона мира и дебютантов мирового тура
18 ноября 2020, 21:13
Велоспорт
Велокоманда "Астана" объявила о первых контрактах перед новым сезоном Велокоманда "Астана" объявила о первых контрактах перед новым сезоном
17 ноября 2020, 15:32
Велоспорт
Нурлан Смагулов прокомментировал изменения в "Астане" Нурлан Смагулов прокомментировал изменения в "Астане"
10 ноября 2020, 10:43
Велоспорт
Винокуров прокомментировал увольнение из "Астаны" известных спортивных менеджеров Винокуров прокомментировал увольнение из "Астаны" известных спортивных менеджеров
6 ноября 2020, 14:58
Велоспорт
СМИ сообщили об уходе из "Астаны" спортивных директоров Шефера и Седуна СМИ сообщили об уходе из "Астаны" спортивных директоров Шефера и Седуна
25 октября 2020, 13:20
Велоспорт
"Нас ждет настоящее шоу". Капитан "Астаны" рассказал о настрое перед заключительным этапом "Джиро" "Нас ждет настоящее шоу". Капитан "Астаны" рассказал о настрое перед заключительным этапом "Джиро"
23 октября 2020, 09:20
Велоспорт
Маршрут "Вуэльты" изменили из-за коронавируса Маршрут "Вуэльты" изменили из-за коронавируса
21 октября 2020, 23:25
Велоспорт
Велогонщик "Астаны" Исагирре входит в топ-20 общего зачета после 2-го этапа "Вуэльты" Велогонщик "Астаны" Исагирре входит в топ-20 общего зачета после 2-го этапа "Вуэльты"
21 октября 2020, 16:42
Велоспорт
"У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков "У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков
20 октября 2020, 22:21
Велоспорт
Велогонщик "Астаны" стал девятым на 16-м этапе "Джиро", Фульсанг сохранил свою позицию в общем зачете Велогонщик "Астаны" стал девятым на 16-м этапе "Джиро", Фульсанг сохранил свою позицию в общем зачете
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика