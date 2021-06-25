Велокоманда "Астана" объявила об уходе Винокурова. Федерация выразила возмущение

Александр Винокуров, который на протяжении многих лет был генеральным менеджером велокоманды Astana-Premier Tech, перестает исполнять обязанности спортивного руководителя. Соответствующее заявление появилось на сайте велокоманды.

Накануне в мировых СМИ появилась информация, что олимпийский чемпион был уволен за несколько дней до старта "Тур де Франс".

"Мы можем подтвердить, что Александр Винокуров не будет присутствовать на "Тур де Франс", так как он перестал исполнять обязанности спортивного руководителя команды. Александр по-прежнему остается частью команды. В настоящее время он не будет руководить спортивными операциями команды, но переключится на выполнение других задач. Я надеюсь, что на этот период Джузеппе Мартинелли и Стив Бауэр смогут хорошо сотрудничать вместе, возглавив команду с точки зрения выступления в гонках и поведя наших гонщиков к успеху, начиная с "Тур де Франс", где Стив будет работать вместе с Дмитрием Фофоновым и Стефано Занини", - цитирует сайт "Астаны" управляющего директора Яну Зель. На выполнение каких задач переключится Винокуров - не сообщается.

Тем временем о ситуации высказался президент Федерации велоспорта Казахстана Нурлан Смагулов. Он назвал отстранение Винокурова ударом по репутации и неуважением.

"От имени Федерации велосипедного спорта Казахстана, спортивного сообщества и любителей велоспорта хочу выразить несогласие с действиями руководства велокоманды Astana – Premier Tech.

Отстранение от дел уважаемого во всем мире спортсмена, олимпийского чемпиона Александра Винокурова - это не только удар по репутации нашей страны, это неуважение ко всем казахстанским спортсменам, которых мы обязаны почитать, так как они защищали честь Казахстана на мировой спортивной арене. Из казахстанской команды увольняют сильных отечественных специалистов, опытных спортивных директоров, которые принесли множество побед стране.

Федерация велоспорта Казахстана возмущена таким решением в преддверии самой важной велогонки сезона "Тур де Франс" и Олимпийских игр в Токио. Со своей стороны, Федерация велоспорта Казахстана выражает поддержку прославленному спортсмену и профессионалу Александру Винокурову", - цитирует Смагулова сайт КФВС.

Напомним, что Винокуров также является вице-президентом федерации. Ранее же "Астана" рассталась с известными спортивными менеджерами Александром Шефером и Дмитрием Седуном.

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