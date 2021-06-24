Винокуров покинул "Астану" перед стартом на "Тур де Франс". Подробности

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Винокуров больше не является членом совета директоров и генеральным менеджером велокоманды Astana-Premier Tech.

Как сообщает Velodaily.ru со ссылкой на L'Équipe, казахстанец, много лет возглавлявший велокоманду, был уволен. При этом, якобы по личным причинам, но сам Винокуров опровергает это - он собирается предпринять шаги со своим адвокатом.

Французское издание указывает на многомесячный конфликт, который якобы имелся между Винокуровым и руководством велокоманды. Винокурову не нравилось увольнение двух спортивных директоров Александра Шефера и Дмитрия Седуна, которые подписали контракт с Gazprom - RusVelo.

"Причины внезапного ухода официально основаны на личных причинах, которые Александр Винокуров опровергает. Его адвокаты уже приняли меры к его восстановлению в должности. Итальянец Джузеппе Мартинелли был назначен главой спортивного сектора при содействии канадца Стива Бауэра", - указывает L'Équipe.

Напомним, что команде предстоит участие на "Тур де Франс-2021". "Большая петля" стартует в субботу, 26 июня, а завершится 18 июля. Впервые за многие годы команда официально объявила, что не будет бороться за подиум на Гранд-туре, а ставит в качестве главной цели борьбу за победу на отдельных этапах.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!