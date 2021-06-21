"Астана" не будет бороться за победу на "Тур де Франс". Назван состав и задачи

Велокоманда Astana-Premier Tech на своем сайте назвала состав и задачи на "Тур де Франс-2021", сообщают Vesti.kz.

"Большая петля" стартует в субботу, 26 июня, а завершится 18 июля. Впервые за многие годы команда официально объявила, что не будет бороться за подиум на Гранд-туре, а ставит в качестве главной цели борьбу за победу на отдельных этапах.

Причем в составе "Астаны" такие опытные гонщики, как призер Олимпиады из Дании Якоб Фульсанг, лидер сборной Казахстана Алексей Луценко и известные испанские гонщики Омар Фраиле и Йон Исагирре.

"В этом году на "Тур де Франс" мы сфокусируемся на отдельных этапах. Мы везем во Францию сильную и мотивированную команду, в которой уже есть победители этапов: Алексей Луценко, Йон Исагирре и свежеиспеченный чемпион Испании Омар Фраиле. Также в нашем составе победитель двух монументальных классических гонок Якоб Фульсанг, многоопытный Дмитрий Груздев, специалист по отрывам Уго Уль и два дебютанта - Алекс Аранбуру и Стефан Де Бод. Состав очень сильный, и мы планируем дать ребятам свободу в борьбе за этапы. Выиграть этап на Гранд–туре, тем более, на "Тур де Франс", задача не из легких, но я уверен, что мы добьемся успеха, как сделали это в прошлом году, и майка Astana-Premier Tech не один раз будет светиться впереди", - цитирует сайт "Астаны" спортивного менеджера Дмитрия Фофонова.

Состав команды: Алекс Аранбуру (Испания), Стефан Де Бод (ЮАР), Дмитрий Груздев (Казахстан), Алексей Луценко (Казахстан), Йон Исагирре (Испания), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Уго Уль (Канада).

Фульсанг, который обычно является капитаном "Астаны", отметил, что для него "Тур де Франс" будет завершающей подготовкой к Олимпиаде, которая после супермногодневки стартует в Токио. Поэтому он и не будет вести борьбу за общий зачет.

"Я очень хорошо себя чувствую, но хотел бы использовать "Тур де Франс" для финальной подготовки к Олимпийским играм, поэтому не буду фокусироваться на борьбе за общий зачет. В любом случае буду двигаться по гонке день за днем, так как на Гранд-туре каждый день важен, и иногда с виду простой день может оказаться самым сложным и опасным, где можно выиграть или проиграть гонку. Предсказать невозможно. На некоторых этапах буду стараться выкладываться на 200 процентов, чтобы выиграть этап, а в другие дни, например, на равнинных этапах, не буду рисковать и тратить слишком много сил в борьбе за позицию впереди. Так как главная цель - это Токио", - сказал Фульсанг сайту "Астаны".

А вот Луценко, которого на Гранд-турах не ставят капитаном, постарается повторить свой успех.

"С прошлого года у меня остались только хорошие воспоминания. Победа на этапе "Тур де Франс" всегда была мечтой для меня, которую хотелось осуществить. И в прошлом году я это сделал. Возвращаясь на "Тур де Франс" с победой на счету я чувствую гордость, и было бы великолепно повторить такой успех. Чувствую себя хорошо, особенно после победы на этапе "Критериум дю Дофине", так что я уверен, что смогу побороться за новый успех. Ну и, конечно, хотел бы выйти на пик формы по итогам гонки для того, чтобы выступить максимально успешно на Олимпийских играх", - цитирует казахстанца сайт "Астаны".

Напомним, что на "Джиро д'Италия-2021" "Астана" также осталась без подиума. Ее капитан - россиянин Александр Власов - занял четвертое место в генеральной классификации.

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