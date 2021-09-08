"Будут пополнения и громкие имена". В Федерации велоспорта рассказали о контракте Луценко и комплектовании "Астаны"

Лидер сборной Казахстана по велоспорту Алексей Луценко, накануне подписавший новый трехлетний контракт с "Астаной", имел предложения и от других проектов. Об этом рассказал президент КФВС Нурлан Смагулов. Он рассказал о комплектации велокоманды на следующий сезон, отметив, что среди новичков будут громкие имена.

"Алексей Луценко сегодня по праву самый сильный казахстанский гонщик, и мы рады, что, несмотря на множество предложений от других команд, мы достигли договоренностей с Алексеем и ближайшие три года он будет выступать дома в казахстанском клубе, продолжая защищать честь нашей страны в мировом велоспорте. Алексей Луценко продолжит быть одним из главных лидеров нашей команды, который показывает профессиональный рост с каждым годом и, я уверен, принесет в копилку "Астаны" еще много красивых побед.

Также важно отметить, что на данный момент полным ходом идут работы по укомплектованию команды на 2022 год. Сейчас, в пик трансферного сезона, мы ведем переговоры с рядом талантливых гонщиков, поэтому в ближайшее время нас ждут позитивные пополнения в составе отечественного клуба и громкие имена, а команду в целом - новые достижения и высоты!" - цитирует Смагулова сайт КФВС.

Напомним, что Луценко выступает за "Астану" с 2013 года - после своей исторической победы в групповой гонке молодежного чемпионата мира. За девять сезонов в команде он одержал 28 побед, среди которых этапы "Тур де Франс", "Вуэльты Испании" и таких престижных многодневок мирового тура, как "Париж-Ницца", "Критериум дю Дофине", "Тур Швейцарии" и "Тиррено - Адриатико".

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